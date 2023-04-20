Феррер: уверен, что Синнер может стать первой ракеткой мира

Финалист Открытого чемпионата Франции – 2013, бывший испанский теннисист Давид Феррер высказался об итальянском спортсмене Яннике Синнере.

«Я считаю Янника очень хорошим игроком. С каждым годом он становится лучше, достигает своих целей. Я уверен, что у него будут шансы выиграть турнир «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира. Среди молодых теннисистов он производит самое сильное впечатление из-за силы удара и его возможностей для роста. Противостояние Алькараса с Синнером может стать великим, но недостатка в хороших игроках сейчас нет. Однако на данный момент именно эти два теннисиста имеют чёткое представление о своей цели и крайне амбициозны. Это хорошее противостояние, потому что, помимо серьёзных профессиональных навыков, они обладают и хорошими человеческими качествами. Эти парни скромны, уважительны, и это хорошо для спорта в целом», — приводит слова Феррера Flashscore.