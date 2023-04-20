Хуан Пабло Варильяс — Андрей Рублёв: текстовая онлайн-трансляция матча в Баня-Луке

Сегодня, 20 апреля, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с перуанцем Хуаном Пабло Варильясом (92-я ракетка мира) в матче второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хуан Пабло Варильяс – Андрей Рублёв во втором круге грунтового турнира в Баня-Луке.

Раньше Рублёв и Варильяс никогда друг с другом не играли. Напомним, Андрей только на прошлой неделе, 16 апреля, впервые в карьере стал чемпионом «Мастерса», добившись этого успеха в Монте-Карло. Хуан Пабло за всю карьеру ни разу не был в финале даже мелкого турнира ATP и чередует выступления на соревнованиях ATP и челленджерах. Его лучшие результаты в этом сезоне — полуфинал грунтового турнира АТР-250 в Буэнос-Айресе в середине февраля и недавний финал челленджера в Сан-Ремо, где перуанец проиграл Люке Ван Ашу.