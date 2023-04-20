Рыбакина: правильно, что россиян и белорусов допускают, они и так играют с ограничениями

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина ответила на вопрос об отношении к допуску российских и белорусских игроков к соревнованиям.
«Думаю, это правильно, что им разрешают играть, поскольку они и так играют весь тур с ограничениями. Без флага, символики и всего подобного. Я думаю, они рады возможности играть, поскольку каждый игрок хочет выступать в крупнейших турнирах», — приводит слова Рыбакиной Sportskeeda.
Напомним, Елена Рыбакина (6) успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче первого круга представительницу Германии Юле Нимайер (WC) со счётом 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал соревнований она сразится с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии.
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