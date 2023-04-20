Анастасия Потапова выиграла первый сет в матче с Кори Гауфф на турнире в Штутгарте

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором российская теннисистка Анастасия Потапова (24-я в рейтинге WTA) встречается с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Позади первый сет, который завершился победой российской теннисистки со счётом 6:2.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф – Анастасия Потапова во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте.

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Гауфф. При этом свою вторую победу Кори одержала в матче, который не был доигран, — уступая 0:5 в первой партии в Монреале-2021, Анастасия отказалась от продолжения борьбы. До этого американка выиграла в стартовом раунде US Open — 2019 — 3:6, 6:2, 6:4. А совсем недавно, в третьем круге Майами-2023, Потапова взяла реванш — 6:7 (6:8), 7:5, 6:2 за 2 часа 42 минуты!

В четвертьфинальной стадии победительница данного противостояния сыграет с победительницей матча Татьяна Мария (Германия, WC) —Каролин Гарсия (Франция, 4).

В матче первого круга на турнире в Германии Кори Гауфф обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову (6:2, 4:6, 7:6 (7:3)). Анастасия Потапова в своём стартовом поединке оказалась сильнее Петры Мартич из Хорватии (3:6, 6:3, 7:6 (7:4)). Призовой фонд турнира составляет € 780 637.