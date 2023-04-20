Рублёв уверенно взял первый сет в матче с Варильясом на турнире в Баня-Луке

В эти минуты проходит матч второго круга грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), в котором шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв встречается с перуанским теннисистом Хуаном Пабло Варильясом (92-я ракетка мира).

Позади первый сет, который завершился победой российского теннисиста со счётом 6:2.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Хуан Пабло Варильяс – Андрей Рублёв во втором круге грунтового турнира в Баня-Луке.

Раньше Рублёв и Варильяс никогда друг с другом не играли. Напомним, Андрей только на прошлой неделе, 16 апреля, впервые в карьере стал чемпионом «Мастерса», добившись этого успеха в Монте-Карло. Хуан Пабло за всю карьеру ни разу не был в финале даже мелкого турнира ATP и чередует выступления на соревнованиях ATP и челленджерах. Его лучшие результаты в этом сезоне — полуфинал грунтового турнира АТР-250 в Буэнос-Айресе в середине февраля и недавний финал челленджера в Сан-Ремо, где перуанец проиграл Люке Ван Ашу.