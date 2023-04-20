Анастасия Потапова обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга американку Кори Гауфф (шестая в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:2, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут.
Штутгарт. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 15:45 МСК
6
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
24
Анастасия Потапова
А. Потапова
За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Потапова сыграет с победительницей противостояния Татьяна Мария (Германия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 4). В стартовом матче турнира россиянка обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич.
Напомним, грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.
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