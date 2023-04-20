Анастасия Потапова обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче второго круга американку Кори Гауфф (шестая в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 6:2, 6:3. Общая продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

За выход в полуфинал турнира в Штутгарте Потапова сыграет с победительницей противостояния Татьяна Мария (Германия, WC) — Каролин Гарсия (Франция, 4). В стартовом матче турнира россиянка обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич.

Напомним, грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.