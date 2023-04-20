Андрей Рублёв с разгромной победы начал турнир в Баня-Луке

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
В стартовом для себя матче Рублёв (2) со счётом 6:2, 6:2 обыграл представителя Перу Хуана Пабло Варильяса (92-й номер рейтинга). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 10 минут. Рублёв три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Варильяса два эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
Соперником Рублёва в четвертьфинале соревнований станет представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (WC).
Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
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