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Андрей Рублёв с разгромной победы начал турнир в Баня-Луке

Андрей Рублёв с разгромной победы начал турнир в Баня-Луке
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

В стартовом для себя матче Рублёв (2) со счётом 6:2, 6:2 обыграл представителя Перу Хуана Пабло Варильяса (92-й номер рейтинга). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 10 минут. Рублёв три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Варильяса два эйса, три двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

Соперником Рублёва в четвертьфинале соревнований станет представитель Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур (WC).

Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Баня-Лука. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 16:05 МСК
Хуан-Пабло Варильяс
92
Перу
Хуан-Пабло Варильяс
Х. Варильяс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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