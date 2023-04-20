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Паула Бадоса стала следующей соперницей Арины Соболенко на турнире в Штутгарте

Паула Бадоса стала следующей соперницей Арины Соболенко на турнире в Штутгарте
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса уверенно вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составил € 780 637.

В матче второго круга Бадоса со счётом 6:1, 6:2 разгромила соотечественницу Кристину Бушкэ (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час 11 минут. Бадоса один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бушкэ два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Бадоса сразится с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки являются близкими подругами.

Штутгарт. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 16:05 МСК
Паула Бадоса
31
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Кристина Бушкэ
77
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
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