Паула Бадоса стала следующей соперницей Арины Соболенко на турнире в Штутгарте

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса уверенно вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составил € 780 637.

В матче второго круга Бадоса со счётом 6:1, 6:2 разгромила соотечественницу Кристину Бушкэ (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час 11 минут. Бадоса один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бушкэ два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в полуфинал соревнований Бадоса сразится с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки являются близкими подругами.