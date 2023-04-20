Паула Бадоса стала следующей соперницей Арины Соболенко на турнире в Штутгарте
Поделиться
Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса уверенно вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), призовой фонд которого составил € 780 637.
В матче второго круга Бадоса со счётом 6:1, 6:2 разгромила соотечественницу Кристину Бушкэ (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час 11 минут. Бадоса один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бушкэ два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
За выход в полуфинал соревнований Бадоса сразится с чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Отметим, что теннисистки являются близкими подругами.
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
17:30
-
17:27
-
17:18
-
17:04
-
16:46
-
16:24
-
15:51
-
15:30
-
15:09
-
14:41
-
14:05
-
13:33
-
13:13
-
12:45
-
12:19
-
12:11
-
11:24
-
09:48
-
09:46
-
09:24
-
00:59
-
00:47
-
00:06
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:37
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
20:52
-
20:39
-
19:55
-
19:41
Партнерский контент