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Аслан Карацев потерпел разгромное поражение во втором круге турнира в Мюнхене

Аслан Карацев потерпел разгромное поражение во втором круге турнира в Мюнхене
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

В матче второго круга Карацев (Q) со счётом 2:6, 0:6 проиграл 29-й ракетке мира представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу (4). Отметим, что для Карацева это был второй матч за день, так как вчера, 19 апреля, организаторы были вынуждены перенести поединки первого раунда из-за дождя, в том числе и матч Аслана.

Встреча продлилась 1 час 10 минут. Карацев два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету Ботика три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 10.

За выход в полуфинал соревнований ван де Зандсхулп сразится с Маркосом Гироном из США.

Мюнхен. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 16:15 МСК
Аслан Карацев
129
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Ботик ван де Зандсхулп
29
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
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