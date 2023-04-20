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Карен Хачанов проиграл британцу Даниэлю Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне

Карен Хачанов проиграл британцу Даниэлю Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составил € 2 722 480.

В матче третьего круга Хачанов (6) со счётом 3:6, 4:6 проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу (12). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал Барселоны Эванс сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 15).

Барселона. 3-й круг
20 апреля 2023, четверг. 17:30 МСК
Даниэль Эванс
26
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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