Карен Хачанов проиграл британцу Даниэлю Эвансу в третьем круге турнира в Барселоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), призовой фонд которого составил € 2 722 480.

В матче третьего круга Хачанов (6) со счётом 3:6, 4:6 проиграл представителю Великобритании Даниэлю Эвансу (12). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 29 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Эванса пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал Барселоны Эванс сразится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 15).