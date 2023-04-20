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Андрей Рублёв и Стефанос Циципас выступят на Кубке Лэйвера — 2023

Андрей Рублёв и Стефанос Циципас выступят на Кубке Лэйвера — 2023
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас подтвердили своё участие в выставочном турнире «Кубок Лэйвера» – 2023. Соревнования пройдут на «Роджерс Арене» в Ванкувере (Канада) с 22 по 24 сентября.

Рублёв и Циципас представят команду Европы, капитаном которой по традиции станет 11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг.

Ранее участие в грядущем Кубке Лэйвера подтвердили американские теннисисты Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо. Они, соответственно, войдут в сборную мира, капитаном которой станет cемикратный чемпион ТБШ, бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

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