Видеообзор неожиданного поражения Александра Зверева от 82-й ракетки мира в Мюнхене
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев потерпел неожиданное поражение на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В матче второго круга Зверев (3) со счётом 6:7 (2:7), 4:6 проиграл представителю Австралии Кристоферу О'Коннеллу (82-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 58 минут. Зверев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету О'Коннелла один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP
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