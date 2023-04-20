«Не хочется ничего делать». Зверев прокомментировал неожиданное поражение в Мюнхене

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал неожиданное поражение на старте грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия). В матче второго круга Зверев (3) со счётом 6:7 (2:7), 4:6 проиграл представителю Австралии Кристоферу О'Коннеллу (82-я ракетка мира).
«В последние несколько лет мне тяжело справляться с давлением, которое оказывают на меня игры в Германии. Я невероятно нервничаю. В таких матчах я и близко не показываю того уровня, который наблюдается на тех же тренировках.
На нервах я играю не так усердно. Двигаюсь и играю медленнее. Сам на себя давлю. Это не берётся извне. Прямо сейчас не хочется ничего делать. Надеюсь, всё продолжится так же, как и в прошлом году. Я проигрываю здесь в первом раунде и беру титул в Мадриде», — приводит слова Зверева Sportskeeda.
- 20 апреля 2023
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