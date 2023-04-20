Бадоса — о предстоящем матче с Соболенко в Штутгарте: в такие моменты мы не друзья

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса поделилась ожиданиями от предстоящего матча со своей подругой – чемпионкой Australian Open – 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко — в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
«Каждый раз, когда мы играем друг с другом, это битва. Будет очень тяжело, так как, честно говоря, в этом сезоне Арина играет невероятно. Она очень агрессивна, отлично подаёт, потрясающе отвечает, у неё высокая интенсивность. Мне нельзя будет отключаться ни в одном розыгрыше, чтобы быть конкурентоспособной, буду стараться играть агрессивнее, чем она, опережать её в ударах и, да, пользоваться возможностями, если они у меня будут.
В такие моменты мы конкуренты. Думаю, Арина думает так же. В такие моменты мы не друзья. Но когда пройдёт последний розыгрыш, мы ими станем», — приводит слова Бадосы Sportskeeda.
- 20 апреля 2023
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