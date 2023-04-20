«Не ожидал, что меня так тепло примут». Рублёв высказался о первой победе в Баня-Луке
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал успешный старт на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).
В стартовом для себя матче Рублёв (2) со счётом 6:2, 6:2 обыграл представителя Перу Хуана Пабло Варильяса (92-й номер рейтинга). Встреча теннисистов продлилась 1 час и 10 минут.
«Чувствую себя отлично. Для первого матча сыграл на хорошем уровне. Я был агрессивен, весь матч вёл. Очень доволен выступлением. Не ожидал, что меня так тепло примут. Спасибо вам огромное. Hvala», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
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