Елена Рыбакина снялась с матча второго круга на турнире в Штутгарте, проиграв первый сет

Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с матча второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Рыбакина встречалась с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Беатрис выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во втором (3:1), после чего Рыбакина снялась. До этого Елена брала медицинский тайм-аут из-за травмы бедра.

В итоге поединок продлился 1 час и 3 минуты. Рыбакина (6) три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Хаддад-Майи два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Беатрис сразится с третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.