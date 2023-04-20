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Елена Рыбакина снялась с матча второго круга на турнире в Штутгарте, проиграв первый сет

Елена Рыбакина снялась с матча второго круга на турнире в Штутгарте, проиграв первый сет
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Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с матча второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Рыбакина встречалась с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Беатрис выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во втором (3:1), после чего Рыбакина снялась. До этого Елена брала медицинский тайм-аут из-за травмы бедра.

В итоге поединок продлился 1 час и 3 минуты. Рыбакина (6) три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Хаддад-Майи два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Беатрис сразится с третьей сеяной Онс Жабер из Туниса.

Штутгарт. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 22:00 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
1 		1  
         
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
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