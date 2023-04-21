Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче с Дамиром Джумхуром на турнире в Баня-Луке

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от предстоящего матча с представителем Боснии и Герцеговины Дамиром Джумхуром (WC) в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Мы очень хорошо друг друга знаем. Мы дружим и очень много раз встречались в туре. Были очень драматичные матчи. Посмотрим, что случится. Надеюсь, будет весело», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Ранее в матче второго круга Рублёв (2) со счётом 6:2, 6:2 обыграл представителя Перу Хуана Пабло Варильяса (92-й номер рейтинга). Андрей приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).