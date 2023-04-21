Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек объяснила, почему вышла на корт Штутгарта без символа поддержки Украины

Свёнтек объяснила, почему вышла на корт Штутгарта без символа поддержки Украины
Комментарии

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек объяснила, почему она сыграла в матче на турнире в Штутгарте без символа поддержки Украины — ленты в цветах флага, которую спортсменка прикрепляет на свой головной убор с начала СВО в феврале 2022 года.

«Я забыла. Это просто я такая глупая. Ничего не изменилось. Да, я забыла», — сказала теннисистка после матча Sportskeeda.

Ранее Ига Свёнтек неоднократно высказывалась против СВО, а также критиковала решение Международной федерации тенниса о допуске спортсменов из России и Беларуси на соревнования в нейтральном статусе. После начала СВО теннисисты стали одними из немногих российских атлетов, которые не были отстранены от международных турниров.

Материалы по теме
Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Каролиной Плишковой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023