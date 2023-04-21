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Синнер снялся с турнира в Барселоне. Музетти — в полуфинале

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира категории ATP-500, который проходит в Барселоне. В 1/4 финала спортсмен должен был сыграть против другого итальянца, 20-й ракетки мира Лоренцо Музетти.

Информация об отказе Синнера от участия в турнире опубликована на официальном сайте ATP Tour. Лоренцо Музетти автоматически вышел в полуфинал, где встретится с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) — Стефанос Циципас (Греция).

Матч 1/4 финала де Минор — Циципас состоится в пятницу, 21 апреля. Встреча начнётся в 14:30 мск.

Турнир категории ATP-500 проходит в Барселоне с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд турнира — € 2 722 480. Действующим чемпионом Барселоны является Карлос Алькарас.