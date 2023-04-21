Чемпионка Уимблдона-2022, седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила травму поясницы в матче второго круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, сообщает Reuters.

По информации источника, именно это повреждение стало причиной снятия казахстанской спортсменки с матча. Напомним, Беатрис выиграла первый сет со счётом 6:1 и повела во втором (3:1), после чего Рыбакина снялась. До этого теннисистка из Казахстана брала медицинский тайм-аут.

Напомним, изначально сообщалось, что Рыбакину во время встречи беспокоили проблемы с бедром. В итоге поединок продлился 1 час и 3 минуты. В следующем раунде соревнований Хаддад-Майя сыграет с третьей сеяной теннисисткой из Туниса Онс Жабер.