Ольховский: пока о финале Рублёв — Джокович говорить рано

Советский и российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о фаворитах турнира, который проходит в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) — сербе Новаке Джоковиче, первой ракетке мира, и россиянине Андрее Рублёве, шестой ракетке мира, победителе турнира серии «Мастерс», завершившегося в Монте-Карло (Монако) 16 апреля.

«Я не могу сказать, что Джокович главный фаворит на победу в турнире. Он довольно тяжело начал грунтовый сезон, проиграл в Монте-Карло, с трудом прошёл здесь первый матч. Его игра на грунте пока не впечатляет, у него пока нет того запаса прочности и уверенности, что были на старте сезона.

Что касается Рублёва, то были опасения по поводу того, что ему будет эмоционально тяжело после победы на таком престижном турнире, как в Монте-Карло, но он одержал очень уверенную победу на старте в Боснии. Посмотрим, как будет складываться турнир, но пока о финале Рублёв — Джокович говорить рано», — сказал Ольховский ТАСС.