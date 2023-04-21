Синнер — об отказе от турнира в Барселоне: болезнь обострилась, и я не могу играть

Итальянский теннисист, восьмая ракетка мира Янник Синнер рассказал, почему решил сняться с турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне. В матче 1/4 финала спортсмен должен был сыграть против другого представителя Италии — Лоренцо Музетти.

«Грустно, что мне пришлось уйти с сегодняшнего матча в Барселоне. Несколько дней я не чувствую себя хорошо. Сегодня болезнь обострилась, и я не могу играть. Я возьму немного времени, чтобы отдохнуть и попытаться подготовиться к следующим играм. Спасибо за вашу поддержку и удачи Лоренцо до конца турнира», — написал Синнер на своей странице в социальной сети.

Однако бывший итальянский теннисист Коррадо Барадзутти сказал изданию OA Sport, что обострение травмы не является причиной отказа Синнера от турнира в Барселоне. Спортсмен полагает, что признаки физической усталости были заметны у Синнера ещё на турнире в Монте-Карло в матче с датчанином Хольгером Руне. В Барселоне, по мнению Барадзутти, ситуация ухудшилась: от перегрузки организм спортсмена перестал помогать ему на соревнованиях. То есть усталость — главная причина отказа Синнера от старта.

Напомним, Янник Синнер в течение месяца принял участие в нескольких крупных турнирах: спортсмен выходил на корты в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне.