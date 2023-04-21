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Молчан вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке. Его соперником может стать Рублёв

Молчан вышел в полуфинал турнира в Баня-Луке. Его соперником может стать Рублёв
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Словацкий теннисист, 73-я ракетка мира Алекс Молчан вышел в полуфинал турнира категории ATP-250, проходящего в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). В матче 1/4 финала спортсмен выиграл у серба Ласло Джере со счётом 2-1 (6:2, 4:6, 7:5).

Матч продолжался 2 часа 29 минут. За это время Молчан выполнил два эйса и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов, а также допустил одну двойную ошибку. Его соперник, Джере, в свою очередь, допустил две двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Процент выигранных очков — 51 у Молчана против 49 у Джере.

В полуфинале противником Алекса Молчана станет победитель матча Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Андрей Рублёв (Россия). Этот матч начнётся в пятницу, 21 апреля, в 15:00.

Баня-Лука. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 12:10 МСК
Алекс Молчан
73
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7
2 		6 5
         
Ласло Джере
78
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
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