Циципас одержал уверенную победу и вышел в полуфинал турнира в Барселоне

Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал уверенную победу в матче с австралийцем Алексом де Минором со счётом 2-0 (6:4, 6:2) и вышел в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Барселоне (Испания).
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Циципас выполнил один эйс, реализовал три из девяти брейк-пойнтов и не допустил ни одной двойной ошибки. Его соперник де Минор, в свою очередь, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Циципас почти сравнялся с соперником по проценту выигранной первой подачи и превзошёл по проценту выигранной второй: 73 и 76 у греческого спортсмена против 74 и 43 у Алекса де Минора.
В полуфинале Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти, вышедшего в полуфинал после отказа Янника Синнера от встречи в 1/4 финала. Матч Музетти — Циципас состоится в субботу, 22 апреля, в 14:30 мск.
- 21 апреля 2023
-
16:37
-
16:25
-
16:01
-
15:43
-
15:42
-
15:33
-
14:39
-
14:17
-
13:18
-
13:17
-
12:34
-
12:32
-
11:01
-
10:40
-
09:53
-
00:19
-
00:06
- 20 апреля 2023
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
22:44
-
22:28
-
21:36
-
20:59
-
20:52
-
20:14
-
20:07
-
19:51
-
19:39
-
19:24
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
17:30