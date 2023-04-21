Беременная Ана Иванович поделилась новым фото

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович, которая ждёт третьего ребёнка, опубликовала новое фото.
«Мы с малышом получаем ежедневную порцию зелени», — написала Иванович в социальных сетях и под своим фото со смузи.
Фото: личный архив Аны Иванович
Напомним, 35-летняя Иванович с супругом, чемпионом мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастианом Швайнштайгером, готовятся стать родителями в третий раз. Пара воспитывает двоих сыновей — трёхлетнего Леона и пятилетнего Луку.
Иванович объявила о завершении профессиональной карьеры в декабре 2016 года. Помимо успеха на «Ролан Гаррос», Иванович доходила до финала Australian Open в 2008 году и до полуфинала на Уимблдоне-2007. Также в активе Аны 14 титулов на турнирах WTA.
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