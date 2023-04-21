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Соболенко победила Бадосу в упорной борьбе и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Соболенко победила Бадосу в упорной борьбе и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко в упорной борьбе одержала победу в матче с испанской спортсменкой, 31-й ракеткой мира Паулой Бадосой. Встреча прошла в рамках турнира категории WTA-500 в Штутгарте и завершилась со счётом 2-1 (4:6, 6:4, 6:4).

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Арина Соболенко выполнила четыре эйса, реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов, а также допустила пять двойных ошибок. Её соперница, в свою очередь, сделала 10 эйсов и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Паула Бадоса допустила девять двойных ошибок. Практически по всем показателям игры, касающимся выигрыша на подаче, у спортсменок равные показатели.

В полуфинале белорусская спортсменка встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция). Матч россиянки и француженки состоится в пятницу, 21 апреля, в 16:30 мск.

Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 13:10 МСК
Паула Бадоса
31
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
4 		6 6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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