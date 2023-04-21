Соболенко: несколько раз на корте хотела закричать Бадосе: «Давай, вперёд!»

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о борьбе с испанской спортсменкой, 31-й ракеткой мира Паулой Бадосой в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась победой белорусской спортсменки со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

«Было несколько моментов на корте, когда я хотела закричать: «Давай, вперёд!» А потом думала: «Не знаю, стоит ли это делать. Она моя подруга, она будет думать, что я тупица» (смеётся)», — сказала Соболенко после матча.

Напомним, в полуфинале белорусская спортсменка встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция). Матч россиянки и француженки состоится в пятницу, 21 апреля, в 16:30.