Соболенко: несколько раз на корте хотела закричать Бадосе: «Давай, вперёд!»
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала о борьбе с испанской спортсменкой, 31-й ракеткой мира Паулой Бадосой в матче 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Встреча завершилась победой белорусской спортсменки со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
«Было несколько моментов на корте, когда я хотела закричать: «Давай, вперёд!» А потом думала: «Не знаю, стоит ли это делать. Она моя подруга, она будет думать, что я тупица» (смеётся)», — сказала Соболенко после матча.
Напомним, в полуфинале белорусская спортсменка встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция). Матч россиянки и француженки состоится в пятницу, 21 апреля, в 16:30.
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