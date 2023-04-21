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«Играл с терпением осла». Циципас — о победе над де Минором на турнире в Барселоне

«Играл с терпением осла». Циципас — о победе над де Минором на турнире в Барселоне
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Греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) с австралийским спортсменом Алексом де Минором.

«Сегодня я играл с терпением осла», — сказал Циципас после матча.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась в пользу Циципаса со счётом 6:4, 6:2. В полуфинале турнира греческий теннисист сыграет против итальянца Лоренцо Музетти, вышедшего в полуфинал после отказа Янника Синнера от встречи в 1/4 финала. Матч Музетти — Циципас состоится в субботу, 22 апреля, в 14:30 мск.

Призовой фонд турнира в Барселоне составил € 2 722 480. Его действующим чемпионом является вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

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