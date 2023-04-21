Видеообзор матча де Минор — Циципас в Барселоне

В пятницу, 21 апреля, греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу над представителем Австралии, 19-й ракеткой мира Алексом де Минором в 1/4 финала турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания).

Встреча теннисистов длилась 1 час 21 минуту. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В полуфинале Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти (20-я ракетка мира), который автоматически вышел в следующий этап турнира в Барселоне после отказа от участия другого спортсмена из Италии, Янника Синнера. Встреча Циципас — Музетти состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 14:30 мск.