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Видеообзор матча де Минор — Циципас в Барселоне

Видеообзор матча де Минор — Циципас в Барселоне
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В пятницу, 21 апреля, греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу над представителем Австралии, 19-й ракеткой мира Алексом де Минором в 1/4 финала турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания).

Встреча теннисистов длилась 1 час 21 минуту. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

В полуфинале Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти (20-я ракетка мира), который автоматически вышел в следующий этап турнира в Барселоне после отказа от участия другого спортсмена из Италии, Янника Синнера. Встреча Циципас — Музетти состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 14:30 мск.

Барселона. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 14:10 МСК
Алекс де Минор
19
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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