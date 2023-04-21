Видеообзор матча де Минор — Циципас в Барселоне
Поделиться
В пятницу, 21 апреля, греческий теннисист, пятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу над представителем Австралии, 19-й ракеткой мира Алексом де Минором в 1/4 финала турнира категории ATP-500, проходящего в Барселоне (Испания).
Встреча теннисистов длилась 1 час 21 минуту. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В полуфинале Стефанос Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти (20-я ракетка мира), который автоматически вышел в следующий этап турнира в Барселоне после отказа от участия другого спортсмена из Италии, Янника Синнера. Встреча Циципас — Музетти состоится в субботу, 22 апреля. Начало — в 14:30 мск.
Комментарии
- 21 апреля 2023
-
16:37
-
16:25
-
16:01
-
15:43
-
15:42
-
15:33
-
14:39
-
14:17
-
13:18
-
13:17
-
12:34
-
12:32
-
11:01
-
10:40
-
09:53
-
00:19
-
00:06
- 20 апреля 2023
-
23:19
-
23:14
-
23:04
-
22:44
-
22:28
-
21:36
-
20:59
-
20:52
-
20:14
-
20:07
-
19:51
-
19:39
-
19:24
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:42
-
17:30
Партнерский контент