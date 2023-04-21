Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне обыграл Гарина и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Руне обыграл Гарина и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), обыграв в матче 1/4 финала чилийского теннисиста Кристьяна Гарина (86-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой датского теннисиста со счётом 6:2, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. По ходу игры Руне два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гарина один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинальном матче Хольгер Руне встретится с теннисистом из Австралии Кристофером О'Коннеллом.

Грунтовый турнир категории ATP-250 проходит в Мюнхене с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 562 815.

Мюнхен. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 16:10 МСК
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Кристьян Гарин
86
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023