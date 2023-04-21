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Руне обыграл Гарина и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Седьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), обыграв в матче 1/4 финала чилийского теннисиста Кристьяна Гарина (86-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой датского теннисиста со счётом 6:2, 6:4. Общая продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. По ходу игры Руне два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Гарина один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В полуфинальном матче Хольгер Руне встретится с теннисистом из Австралии Кристофером О'Коннеллом.

Грунтовый турнир категории ATP-250 проходит в Мюнхене с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 562 815.