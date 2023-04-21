Джокович проиграл первый сет в матче с Лайовичем на турнире в Баня-Луке

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уступил в первом сете матча с соотечественником Душаном Лайовичем (70-я ракетка мира) в рамках 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Первый сет завершился победой Лайовича со счётом 6:4. Продолжительность первой партии составила 1 час 1 минуту. В первом сете Джокович два раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку, реализовав 1 брейк-пойнт из 11 заработанных. Лайович реализовал оба заработанных брейк-пойнта, ни разу не подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки.

За выход в финал победитель данного противостояния будет бороться с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия, 4) — Иржи Легечка (Чехия, 6).

Финальный матч на турнире в Баня-Луке будет сыгран в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд турнира составляет € 562 815.