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Алькарас обыграл Давидович-Фокину и продолжит защиту титула в Барселоне

Алькарас обыграл Давидович-Фокину и продолжит защиту титула в Барселоне
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Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв в матче 1/4 финала соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (38-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Алькарас один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Давидович-Фокины один эйс, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет победитель противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина, 15) — Даниэль Эванс (Великобритания, 12).

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Они продлятся до 23 апреля. Карлос Алькарас является действующим победителем турнира

Барселона. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		4  
         
Алехандро Давидович-Фокина
38
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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