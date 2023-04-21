Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Алькарас обыграл Давидович-Фокину и продолжит защиту титула в Барселоне

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв в матче 1/4 финала соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (38-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Алькарас один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Давидович-Фокины один эйс, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет победитель противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина, 15) — Даниэль Эванс (Великобритания, 12).

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Они продлятся до 23 апреля. Карлос Алькарас является действующим победителем турнира