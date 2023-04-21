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Тейлор Фритц обыграл Доминика Тима и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

10-я ракетка мира американец Тейлор Фритц вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), обыграв в матче 1/4 финала чемпиона US Open – 2020, австрийца Доминика Тима (101-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой американского теннисиста со счётом 4:6 7:6 (7:2), 6:2. Напомним, вчера поединок был остановлен из-за дождя в начале третьего сета при счёте 3:0 в пользу Карацева.

Общая продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты. По ходу игры Фритц один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Тима два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В полуфинале Тейлор Фритц сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом, обыгравшим в матче 1/4 финала американца Маркоса Гирона.

Грунтовый турнир категории ATP-250 проходит в Мюнхене с понедельника, 17 апреля. Финальный матч состоится в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 562 815.