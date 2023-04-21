Жабер повесила «баранку» Хаддад-Майе и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (14-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась уверенной победой представительницы Туниса со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Жабер три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Хаддад-Майи ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
В полуфинале Жабер сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия).
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.
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