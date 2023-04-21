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Жабер повесила «баранку» Хаддад-Майе и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Жабер повесила «баранку» Хаддад-Майе и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер вышла в полуфинал грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в матче 1/4 финала представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (14-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась уверенной победой представительницы Туниса со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Жабер три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Хаддад-Майи ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

В полуфинале Жабер сыграет с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша) — Каролина Плишкова (Чехия).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет € 780 637. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.

Штутгарт. 1/4 финала
21 апреля 2023, пятница. 19:10 МСК
Онс Жабер
4
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Беатрис Хаддад-Майя
14
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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