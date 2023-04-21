Видеообзор победы Алькараса над Давидович-Фокиной в Барселоне

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), обыграв в матче 1/4 финала соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (38-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет победитель противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина, 15) — Даниэль Эванс (Великобритания, 12).
Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Они продлятся до 23 апреля. Карлос Алькарас является действующим победителем турнира.
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