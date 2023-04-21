Видеообзор сенсационного поражения Новака Джоковича в четвертьфинале турнира в Баня-Луке

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не смог выйти в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), уступив в матче 1/4 финала соотечественнику Душану Лайовичу (70-я ракетка мира).
Игра завершилась победой Лайовича со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Общая продолжительность матча составила 2 часа 29 минут. Стоит отметить, что на тай-брейке во втором сете Лайовичу удалось отыграть тройной сетбол — Джокович вёл со счётом 6:3.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В полуфинале Лайович сыграет с победителем матча Миомир Кецманович (Сербия, 4) — Иржи Легечка (Чехия, 6).
Финальный матч на турнире в Баня-Луке будет сыгран в воскресенье, 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет € 562 815.
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