Гауфф: не думаю, что буду такой, как Рыбакина. Она буквально может сбить соперницу с корта
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Шестая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась мнением о манере игры чемпионки Уимблдона-2022 казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.
«Я не думаю, что когда-нибудь буду такой, как Рыбакина. Она действительно может буквально сбить соперницу с корта. Я хочу играть в несколько иной манере, но сохраняя спортивную агрессию. Да, я хочу больше рисковать на корте, но с силой Рыбакиной мне не сравниться», — приводит слова Гауфф Sportskeeda.
Напомним, ранее Рыбакина снялась с матча второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Причиной отказа Рыбакиной продолжать встречу стала травма поясницы. Во время матча казахстанская спортсменка брала медицинский тайм-аут.
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