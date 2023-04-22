Анастасия Потапова прокомментировала победу над пятой ракеткой мира Гарсией в Штутгарте

24-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала победу над пятой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией (4:6, 6:3, 6:3) в четвертьфинале грунтового турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Я очень довольна своим теннисом, так как впервые вышла в полуфинал турнира WTA-500. Особенно приятно добиться этого здесь, в Штутгарте. Здесь благоприятная атмосфера, арена и корты очень красивые. Мне здесь очень нравится.

Думаю, ключом к победе стало то, что я боролась до конца. Да, я проиграла первый сет, но он был очень напряжённым, поэтому я знала, что у меня ещё будут шансы. Как только это произошло, я сказала себе: «Просто иди и не бойся». Думаю, так я и сделала», — сказала Потапова на послематчевой пресс-конференции.