Новак Джокович прокомментировал сенсационное поражение на турнире в Баня-Луке

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал неожиданное поражение в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Джокович со счётом 4:6, 6:7 (6:8) проиграл соотечественнику Душану Лайовичу (70-я ракетка мира).
«Лайович играл хорошо, стабильно, а я – намного хуже, чем обычно, ниже своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовал себя на корте, удары были пассивными, я медленно двигался, не чувствовал мяча. Иногда я играл хорошо, но в целом ниже своего уровня.
Верил ли, что могу перевернуть ход матча? Если бы я не верил, меня бы не было на корте, вера тут ни при чём. Если не веришь, ты сам отдаёшь матч. То, что я сыграл плохо, а не так, как должен был, никак не связано с верой. Я далёк от желаемого уровня, часто играл пассивно, допустил много ошибок, и всё это привело к поражению.
В некоторых ситуациях Лайович был агрессивнее – это позитивная перемена. Он хорошо подавал, под хорошими углами. Но он всегда показывал максимум, и нет ничего удивительного в том, что он так играл. Он психологически устойчив, в этом он прибавил по сравнению с нашими предыдущими матчами», — приводит слова Джоковича Sportal.blic.rs.
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