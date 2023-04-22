Алькарас: получаю удовольствие от дополнительного давления, а не жду провала соперника
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Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о победе в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) с соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной.
«Этот матч был непростым и неоднозначным. Думаю, ключ к победе крылся в мелких деталях. Я был немного резче. Мы с Давидович-Фокиной большие друзья. Он сказал мне, что ждёт реванша, и я пообещал ему этот матч в скором времени. Мы вновь сразимся.
Думаю, разница между хорошими и отличными игроками заключается в том, как они справляются с дополнительным давлением. Мне нравится сталкиваться с подобным, я получаю от дополнительного давления удовольствие, а не жду провала соперника», — приводит слова Алькараса Tennis Infinity.
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