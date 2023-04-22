Алькарас: отсутствие Синнера на турнире в Барселоне не облегчает мне жизнь
Поделиться
Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о решении итальянского теннисиста Янника Синнера сняться с турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
«Отсутствие Синнера на турнире в Барселоне не облегчает мне жизнь. Каждый матч даётся мне непросто, впереди серьёзная битва. Теннисисты, которые присутствуют на турнире, могут меня обыграть, поэтому я должен быть готов к каждой грядущей встрече», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира.
Напомним, Синнер снялся с турнира в Барселоне из-за плохого самочувствия. В течение месяца итальянский спортсмен принял участие в нескольких крупных турнирах: спортсмен выходил на корты в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне.
Комментарии
- 22 апреля 2023
-
11:48
-
11:41
-
10:51
-
10:47
-
10:36
-
10:34
-
10:20
-
10:13
-
09:58
-
09:39
- 21 апреля 2023
-
23:42
-
22:48
-
22:16
-
21:32
-
21:10
-
20:58
-
20:00
-
19:42
-
19:34
-
18:50
-
18:14
-
18:10
-
17:50
-
17:23
-
16:49
-
16:37
-
16:25
-
16:01
-
15:43
-
15:42
-
15:33
-
14:39
-
14:17
-
13:18
-
13:17
Партнерский контент