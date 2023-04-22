Алькарас: отсутствие Синнера на турнире в Барселоне не облегчает мне жизнь

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о решении итальянского теннисиста Янника Синнера сняться с турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Отсутствие Синнера на турнире в Барселоне не облегчает мне жизнь. Каждый матч даётся мне непросто, впереди серьёзная битва. Теннисисты, которые присутствуют на турнире, могут меня обыграть, поэтому я должен быть готов к каждой грядущей встрече», — приводит слова Алькараса пресс-служба турнира.

Напомним, Синнер снялся с турнира в Барселоне из-за плохого самочувствия. В течение месяца итальянский спортсмен принял участие в нескольких крупных турнирах: спортсмен выходил на корты в Индиан-Уэллсе, Майами, Монте-Карло и Барселоне.