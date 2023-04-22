Новак Джокович: надеюсь, я буду готов к «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о непростом для себя старте грунтового сезона.

Джокович выиграл два матча из четырёх сыгранных на грунте в текущем сезоне. Он дошёл до третьего круга на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) и до четвертьфинала на соревнованиях категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

«Надеюсь, я буду готов к «Ролан Гаррос». Хочу показать там свой лучший теннис. В последние несколько лет у меня был довольно плавный старт, после чего я играл на грунте лучше», — приводит слова Джоковича Sportal.blic.rs.

Открытый чемпионат Франции – 2023 пройдёт с 28 мая по 11 июня. На прошлогоднем «Ролан Гаррос» Джокович дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону Рафаэлю Надалю.