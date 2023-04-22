Джокович — о Лайовиче: с этой своей игрой я не могу победить того, кто так хорош на грунте

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал неожиданное поражение в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Джокович со счётом 4:6, 6:7 (6:8) проиграл соотечественнику Душану Лайовичу (70-я ракетка мира).

«Я не могу победить соперника, который настолько хорош на этом покрытии, с этой игрой. Я даже физически не чувствовал себя хорошо на корте. Много мячей упустил сам и был несобранным. У меня были свои шансы, но я ими не воспользовался, играл довольно пассивно, с кучей ошибок, что и привело к поражению», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.

Отметим, что на старте грунтового сезона-2023 Джокович выиграл лишь два матча из четырёх сыгранных.