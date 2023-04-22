Карлос Алькарас: не могу сказать, что Джокович является самым опасным соперником на грунте

Чемпион US Open – 2022, бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на сенсационное поражение 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Джокович (1) со счётом 4:6, 6:7 (6:8) проиграл 70-й ракетке мира соотечественнику Душану Лайовичу.

«Я не могу сказать, что Джокович является самым опасным соперником на грунтовом покрытии, но Джокович есть Джокович. Независимо от того, что он проиграл в Монте-Карло и Баня-Луке, он может взять титулы в Мадриде и Риме», — приводит слова Алькараса Marca.

Алькарас ранее вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), действующим чемпионом которого является.