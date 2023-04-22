Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас: не могу сказать, что Джокович является самым опасным соперником на грунте

Карлос Алькарас: не могу сказать, что Джокович является самым опасным соперником на грунте
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2022, бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на сенсационное поражение 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», лидера рейтинга ATP серба Новака Джоковича в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Джокович (1) со счётом 4:6, 6:7 (6:8) проиграл 70-й ракетке мира соотечественнику Душану Лайовичу.

«Я не могу сказать, что Джокович является самым опасным соперником на грунтовом покрытии, но Джокович есть Джокович. Независимо от того, что он проиграл в Монте-Карло и Баня-Луке, он может взять титулы в Мадриде и Риме», — приводит слова Алькараса Marca.

Алькарас ранее вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), действующим чемпионом которого является.

Материалы по теме
Вот это неделя в теннисе! Потапова и Рублёв бьются за места в финалах. LIVE!
Live
Вот это неделя в теннисе! Потапова и Рублёв бьются за места в финалах. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023