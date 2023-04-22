Андрей Рублёв — Алекс Молчан: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Баня-Луке

Сегодня, 22 апреля, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с представителем Словакии Алексом Молчаном (73-я ракетка мира) в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Алекс Молчан в полуфинале турнира в Баня-Луке.

Отметим, что ранее Рублёв и Молчан ни разу не встречались на уровне ATP.

Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Для Андрея это первый титул на таком высоком уровне.