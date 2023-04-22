Энди Маррей рассказал, как его попытка тренировать пятилетнюю дочь закончилась «позором»

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавный пост. Маррей рассказал подписчикам, что его дочь Эди отказалась тренироваться под его руководством. Он сфотографировал послание от дочери.
«Дорогой папочка, с некоторых пор я больше не хочу играть в теннис. С большой любовью, Эди!» — написано в записке.
Фото: из личного архива Энди Маррея
«Моё первое начинание в коучинге завершилось позором. Пятилетняя дочь, уходя, заявила мне: «Я больше не хочу играть в теннис»… Мы стали слишком близки», — прокомментировал фото сам Маррей.
Напомним, у 35-летнего Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон; в марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.
- 22 апреля 2023
-
15:17
-
14:50
-
14:17
-
14:11
-
13:30
-
13:19
-
13:06
-
12:41
-
11:48
-
11:41
-
10:51
-
10:47
-
10:36
-
10:34
-
10:20
-
10:13
-
09:58
-
09:39
- 21 апреля 2023
-
23:42
-
22:48
-
22:16
-
21:32
-
21:10
-
20:58
-
20:00
-
19:42
-
19:34
-
18:50
-
18:14
-
18:10
-
17:50
-
17:23
-
16:49
-
16:37
-
16:25