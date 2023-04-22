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Энди Маррей рассказал, как его попытка тренировать пятилетнюю дочь закончилась «позором»

Энди Маррей рассказал, как его попытка тренировать пятилетнюю дочь закончилась «позором»
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей опубликовал в социальных сетях забавный пост. Маррей рассказал подписчикам, что его дочь Эди отказалась тренироваться под его руководством. Он сфотографировал послание от дочери.

«Дорогой папочка, с некоторых пор я больше не хочу играть в теннис. С большой любовью, Эди!» — написано в записке.

Фото: из личного архива Энди Маррея

«Моё первое начинание в коучинге завершилось позором. Пятилетняя дочь, уходя, заявила мне: «Я больше не хочу играть в теннис»… Мы стали слишком близки», — прокомментировал фото сам Маррей.

Напомним, у 35-летнего Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон; в марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.

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