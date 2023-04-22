Итальянка Камила Джорджи объяснила, почему не публикует в соцсетях контент о теннисе

Итальянская теннисистка Камила Джорджи объяснила, почему не публикует контент, связанный с теннисом, в социальных сетях.

«Моя жизнь — это не только спорт. Турниры, результаты и кубки можно освещать через другие платформы, но в социальных сетях я люблю делиться чем-то другим. Показывать свою женственность, даже какую-нибудь блузку, которая мне нравится. Личную жизнь я напоказ не выставляю. Считаю себя интровертом. То, что публикую в соцсетях, это просто фотографии», — приводит слова Джорджи Corriere della Sera.

Напомним, в феврале 31-летняя теннисистка стала победительницей турнира категории WTA-250 в Мериде (Мексика). Для Джорджи этот титул стал четвёртым в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.