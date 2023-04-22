Александр Зверев: всегда знал, что Янник Синнер станет парнем, которого трудно обыграть

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением об итальянском спортсмене Яннике Синнере.

«Я всегда знал, что Янник скоро станет тем парнем, которого трудно обыграть. Он быстро прогрессирует. В его возрасте, в 19 или 20 лет, можно играть без давления. Это заставляет чувствовать себя комфортно на корте. Янник очень талантлив, его прогресс быстр и систематичен. Каждый раз, когда я вижу его, чувствую, что он становится лучше. Янник проиграл несколько матчей, которые должен был выигрывать, но он справится с этим в будущем. Все великие игроки должны пройти этот этап. Со мной такое происходило в 2019 году. Я уважаю Янника и его игру», — приводит слова Зверева Tennis World USA.