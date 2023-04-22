Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут с 26 апреля по 7 мая. В основной сетке Джоковича заменит американец Майкл Ммо.

Ранее Джокович потерпел неожиданное поражение в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Серб со счётом 4:6, 6:7 (6:8) проиграл соотечественнику Душану Лайовичу (70-я ракетка мира).

Напомним, на старте грунтового сезона Джоковича беспокоил правый локоть. На старте турнира в Баня-Луке он заявил, что «локоть находится не в идеальном состоянии». Отметим, что на данный момент Джокович проиграл два матча из четырёх сыгранных на грунте в текущем сезоне.