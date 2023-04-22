Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Соревнования пройдут с 26 апреля по 7 мая. В основной сетке Джоковича заменит американец Майкл Ммо.
Ранее Джокович потерпел неожиданное поражение в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Серб со счётом 4:6, 6:7 (6:8) проиграл соотечественнику Душану Лайовичу (70-я ракетка мира).
Напомним, на старте грунтового сезона Джоковича беспокоил правый локоть. На старте турнира в Баня-Луке он заявил, что «локоть находится не в идеальном состоянии». Отметим, что на данный момент Джокович проиграл два матча из четырёх сыгранных на грунте в текущем сезоне.
- 22 апреля 2023
-
15:17
-
14:50
-
14:17
-
14:11
-
13:30
-
13:19
-
13:06
-
12:41
-
11:48
-
11:41
-
10:51
-
10:47
-
10:36
-
10:34
-
10:20
-
10:13
-
09:58
-
09:39
- 21 апреля 2023
-
23:42
-
22:48
-
22:16
-
21:32
-
21:10
-
20:58
-
20:00
-
19:42
-
19:34
-
18:50
-
18:14
-
18:10
-
17:50
-
17:23
-
16:49
-
16:37
-
16:25