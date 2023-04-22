19-летний Хольгер Руне стал первым финалистом грунтового турнира в Мюнхене

Седьмая ракетка мира 19-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), призовой фонд которого составил € 562 815.

В полуфинальном матче Руне (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Австралии Кристофера О'Коннелла (82-й номер рейтинга ATP). Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Руне три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету О'Коннелла один эйс, две двойные ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.

За титул в Мюнхене Руне сразится с победителем матча Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, 4) – Тейлор Фритц (США, 2).

Отметим, что Руне является действующим чемпионом соревнований и может защитить титул.